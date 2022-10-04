Samsun’da bir lisede açılan "Çanakkale Müze Sergisi”nde 1000 eser sergilendi.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Onur Ateş Anadolu Lisesi’nde “Çanakkale Müze Sergisi” düzenlendi. Okulun kapalı spor salonunda hazırlanan serginin açılışı Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik tarafından yapıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından sergi gezildi.

Sergi hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, "Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve vatan toprağını korumak için yüzbinlerce vatan evladını şehit bir destandır Çanakkale. Destanın ruhunu hissettirmek adına Atakum Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle organize edilen Çanakkale Müze Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Çanakkale Savaşı’na ait 1000’e yakın eserin bulunduğu sergiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sergi 12 Ekim’de sona erecek.