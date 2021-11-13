Çanakkale Zaferi objelerini taşıyan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Samsun’da ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi savaş değerlerinin sergilenmesi amacıyla gerçekleştirdiği Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Samsun’un Terme ilçesinde ziyarete açıldı. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda sergilenen mobil müzede, dönemin önemini ve ruhunu anlatan objeler yer alıyor.

Çanakkale’ye gidemeyenler için tasarlanan mobil müze tarihi objelere, resim ve fotoğraflara ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların takdirini toplayan mobil müze projesi öğrenciler tarafından yoğun talep gördü.

“Büyük bir imkan sağlanmış”

Mobil müzeyi ziyaret ederek Çanakkale Zaferi’nin tüm hatlarıyla sergilendiğini kaydeden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşlarımız için tarihin şehir şehir gezdiğini görüyoruz. Milletimizin tarihe bir kez daha şahitlik etmesi için büyük bir imkan sağlanmış. Türkiye tarihi için büyük önem arz eden Çanakkale Zaferi’ni en iyi şekilde anlatan bu müze, dönemin şartlarını ve zaferin ruhunu insanlara hissettiriyor” diye konuştu.