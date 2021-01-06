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Caminin musluklarını çaldılar
Samsun’un Bafra ilçesinde bir caminin tuvalet ve abdesthanesindeki musluklar çalındı.
SAMSUN 06.01.2021, 08:36
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir caminin tuvalet ve abdesthanesindeki musluklar çalındı.Olay, Bahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cami avlusuna gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler abdesthanede bulunan 10 ve tuvaletten 1 musluğu yerinden sökerek çaldı. Muslukların yerinde olmadığını fark eden cami imamı, polisi arayarak olayı bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri yaptıkları inceleme sonunda muslukları çalan kişi ve ya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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