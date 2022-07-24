banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu

Samsun’da 32 yaşındaki şahıs, bir caminin bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

SAMSUN 24.07.2022, 13:12
Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu

Samsun’da 32 yaşındaki şahıs, bir caminin bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’ndeki Yalı Camii’nin bahçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin bahçesinde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ipe asılı şahsın Ferhat Keskin (32) olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Keskin’in ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
açık