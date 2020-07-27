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Cami avlusunda bıçaklama olayının şüphelisi yakalandı
SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE CAMİ AVLUSUNDA ÇIKAN TARTIŞMADA 1 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
SAMSUN 27.07.2020, 14:06
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Samsun’un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Altınkaya Mahallesi Perçin Sokak’ta bulunan Yavuz Selim Camisi avlusunda E.A. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmada E.A., kavga ettiği S.K.’yi sağ baldırından bıçakladıktan sonra kaçtı.
Polis ekipleri şahsı Bahçeler Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.
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