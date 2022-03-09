CAMEK fuarda ilgi odağı oldu

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı’nda sergilediği ahşap ürünleriyle katılımcıların ilgi odağı oldu.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı’na katılan Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), sergilediği ahşap ürünlerle büyük ilgi gördü. Mobilya sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla 2021 yılında Canik Belediyesi tarafından kurulan CAMEK, kursiyerler tarafından imal edilen ahşap ürünlerin sergilendiği stantta sektörle yakından ilgilenen pek çok yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de ziyaret ettiği stant mobilya sektörünün önde gelen firma yetkililerinin dikkatini çekti. CAMEK projesini kalkınma ajansınca sağlanan 2 milyon TL’lik hibe programıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, böyle önemli bir fuarda yer alarak projenin ilk yılında önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

“Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar CAMEK’te”

CAMEK’te yetişen nitelikli personelleri Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı aracılığıyla sektörle buluşturduklarını kaydeden Başkan Sandıkçı, “Mobilya sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz CAMEK projemiz kuruluşunun ilk yılında sektördeki dev firmaların yer aldığı bir fuara katılarak önemli bir başarı örneği sergilemiştir. Stantlarımızı ziyaret eden firma yetkilileri kursiyerlerimizin yapmış olduğu çalışmaları ilgiyle karşılıyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde mobilya alanında yetişmiş nitelikli personellerimizi sektörün önemli firmalarıyla buluşturup istihdama katkı sağlamış olacağız. Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar CAMEK’te yetişiyor” diye konuştu.

Dört farklı modülde eğitim

CAMEK’te dört farklı modülde eğitim verildiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

“Meslek edindirme kurslarımızda ahşap CNC operatörü, bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarım, mobilya döşeme dikiş, mobilya döşeme kesim kursları olmak üzere mobilya sektörü alanındaki dört farklı modülde eğitim verilmektedir. Kurslarımızda öncelikli olarak gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların meslek sahibi olmalarını hedefliyoruz. Böylelikle hem istihdama katkı sağlıyor hem de mobilya sektörüne nitelikli personel kazandırmış oluyoruz.”