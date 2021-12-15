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Çam kese böceği ile ilgili biyolojik mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından insanların ve hayvanların temas etmesi halinde alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceği ile ilgili biyolojik mücadele çalışması başlatıldı. Kasım-Aralık aylarında yumurtadan çıkan çam kese böceği larvalarına karşı ilaçlama ve budama çalışmaları halkın yoğun olduğu bölgelerde sıklaştırıldı.

SAMSUN 15.12.2021, 13:40
Çam kese böceği ile ilgili biyolojik mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından insanların ve hayvanların temas etmesi halinde alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceği ile ilgili biyolojik mücadele çalışması başlatıldı. Kasım-Aralık aylarında yumurtadan çıkan çam kese böceği larvalarına karşı ilaçlama ve budama çalışmaları halkın yoğun olduğu bölgelerde sıklaştırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından bahar ve yaz döneminde alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceği ile ilgili yoğun bir mücadele çalışması yürütüyor. Çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları bu dönemde ekipler tarafından kent genelinde yoğun olarak mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmasında ise bu yıl ilk kez kimyasal içerikli bir madde yerine bakterilerden elde edilen insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bir ilaç kullanılıyor. Bu maddenin böceği zehirleyip öldürmek yerine tokluk hissi yaratarak besin almasını engelleyip bertaraf olmasını sağladığı belirtildi. Ayrıca çam ağaçlarında bu böceklerin yaptıkları keselerin olduğu kısımlar içinde budama çalışması yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle bahar ve yaz aylarında piknik, gezi ve dinlenme aktiviteleri için vatandaşların yeşil alanları tercih ettiğini bu dönemlerde çam ağaçlarında bulunan çam kese böcekleriyle teması halinde ise kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlar oluşabildiğini söyleyerek, “Bu kapsamda özellikle kasım-aralık döneminde bu böceklerin bertarafıyla ilgili ciddi bir mücadele çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimiz yeşil alanlarımızda bulunan çam ağaçlarında bu böceklere yönelik olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu yıl ilk defa bu mücadelede çevreye ve insan sağlığına bir zararı olmayan bir ilaç kullanıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bahar ve yaz döneminde doğada geçirdikleri zamanı konforlu hale getirmek” dedi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin ise bahar ve yaz aylarında piknik alanlarının vatandaşların daha güzel, sağlıklı, temiz daha iyi kullanabilmeleri için bu günlerden hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Şahin, “Yaz aylarında piknik alanlarında en büyük sıkıntılardan biri çam kese böceğidir. Bugünlerde bu böcek yumurtadan çıkıyor ve ağaçlarda kese oluşturmaya başlıyor. Biz de tırtıl haline gelmiş bu böceklere yönelik olarak bu dönemde ilaçlama yaparak bunların yaz aylarında popülasyonunun düşmesi insanları rahatsız edecek unsurların ortadan kaldırılması için bir çalışma yapıyoruz. Yumurtadan çıkan çıkmış tırtıllar çam ağaçlarının ibrelerinden beslenerek kendilerine dalların üzerinde kese örerek yuva yapmaktadırlar. Kese örmeden önce müdahale edilerek popülasyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir” diye konuştu.

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