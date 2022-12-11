Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan şahıslar yakalandı

Samsun’da bir iş yerinden çalınan 50 bin lira değerindeki kablo ele geçirildi, şüpheli 2 çalışan gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ve Ü.U. çalıştıkları iş yerinden 50 bin lira değerinde bakır ve alüminyum elektrik kablosu çaldı. İhbar üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda şahısların kabloları Bafra’da sanayi sitesinde hurdacı B.D.’ye sattıklarını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde plakası tespit edilen araç sanayi sitesinde ele geçirildi. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramada 10 bin lira değerinde bakır kablo ele geçirildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri sanayi sitesinde kabloları sattıkları B.D’nin iş yerinde yaptıkları aramada da yaklaşık 400 kilo alüminyum kablo buldu. İş yeri çalışanları M.A. ve Ü.U. gözaltına alındı. Hurdaları satın alan B.D’ye de adli işlem yapıldı.