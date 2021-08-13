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Çalıntı motosikletler bulundu: 3 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çalınan 2 motosiklet bulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 13.08.2021, 17:52
Çalıntı motosikletler bulundu: 3 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çalınan 2 motosiklet bulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta belediye otoparkından yaşanan hırsızlık olayını soruşturan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikletleri buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda çalınan motosikletlerle ilgili M.A., B.S. ve E.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
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