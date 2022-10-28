Çalıntı motosiklet ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 buçuk ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince ele geçirildi. Motosikleti kullanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi’nde hareket halinde olan plakasız motosikleti durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, 3 buçuk ay önce Güven Sokak’ta park halindeyken çalınan motosiklet olduğunu tespit etti. Çalıntı motosikleti kullanan T.B., ekiplerce Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.