Çalıntı motosiklet bulundu: 1 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet bir evin bahçesinde bulundu, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce Altınyaprak Mahallesi Emirgan Sokak’ta park halinde bulunan E.Y.’ye ait 55 AGM 216 plakalı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek motosiklet hırsızının izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikleti Mevlana Mahallesi Cansu Sokak’ta bir evin bahçesinde buldu. Olayla ilgili A.F. gözaltına alındı. Bulunan çalıntı motosiklet incelemesi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.