banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan vatandaşa çağrı!
Mansur Yavaş'tan vatandaşa çağrı!
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
En güzel Berat Kandili mesajları...
En güzel Berat Kandili mesajları...
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Çalınan 700 kilogram fındık ele geçirildi

Samsun’da evden 700 kilogram fındık çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Fındık, jandarma tarafından sahibine iade edildi.

SAMSUN 27.03.2021, 18:18
3
Çalınan 700 kilogram fındık ele geçirildi

Samsun’da evden 700 kilogram fındık çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Fındık, jandarma tarafından sahibine iade edildi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y.’nin evinde bulunan 700 kilogram fındık çalındı. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgede incelemelerde bulunan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 700 kilogram fındık jandarma tarafından A.Y.’ye iade edildi.
Yorumlar (0)
banner422
açık