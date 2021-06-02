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Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı.
SAMSUN 02.06.2021, 15:19
Samsun’un Bafra ilçesinde çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı.Altınyaprak Mahallesi Duha Sert Kaya Bulvarı’nda Ramazan Atik’e ait evin deposundan çaldığı 2 adet akü takviye kablosu, 1 adet hızar testeresi, 2 adet matkap, 2 adet matkap takımı ve 5 adet kabloyu dolmuş taksiye yüklerken devriye gezen Asayiş Büro Amirliği sivil ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalanan O.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.