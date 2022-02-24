Çağrı Merkezi 433 bin çağrıya cevap verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, 2021 ve 2022 yılının iki ayında toplam 433 bin çağrıya cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışıyla pek çok alanda ortaya koyduğu farklılıkla, vatandaşı şehrin yönetimine ortak ediyor. Aynı zamanda kurumun ulaşılabilirlik seviyesinin artmasını sağlayacak adımlarla Samsun halkına en hızlı hizmeti ulaştırıyor. Vatandaşın her türlü talep, öneri ve şikayetlerini aktardığı merkez olan Çözüm Merkezi anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, 7 gün 24 saat 0362 431 60 90 ya da 0362 431 10 12 nolu telefonlardan hizmet veriyor. Şehrin Çözüm Merkezi hattı 2021 ve 2022 yılının iki ayında toplam 433 bin çağrı cevapladı.

“Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumuyuz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeye ulaşan her vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntısı gibi önemsediklerini söyleyerek şunları ifade etti:

“Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum. Çözüm Merkezi ile temel amacımız vatandaşın problemini ilk elden alıp yine bizatihi sonucunu kendisine iletmek. Bu sayede şehrimizde ortak aklı da çalıştırmış oluyoruz. İnşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımızın daha memnun kalacağı, sorunlarına çözüm bulacağı bir sistemi inşa etmek adına tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.”