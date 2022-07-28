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Cadde ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kadını yerinden bıçaklayan şahıs kaçamadan yakalandı.

SAMSUN 28.07.2022, 22:44
Cadde ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kadını yerinden bıçaklayan şahıs kaçamadan yakalandı.

Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Büyüker isimli şahıs cadde ortasında Nermin Kocatepe (38) isimli kadını 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Orhan Büyüker’i yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nermin Kocatepe, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlının, "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(ŞU-

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