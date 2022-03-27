Büyükşehir’den ücretsiz aşçılık kursu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan aşçılık kursu yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz verilen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, kendi iş yerlerini açabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kadın ve erkeklerin faydalanabileceği Sadi Tekkesi, Paşa Konakları ve Hanımlar Lokali olmak üzere 3 ayrı noktada 18 farklı branşta kurslar düzenliyor. Bu kurslardan en fazla ilgiyi ise aşçılık kursu görüyor. 7’si erkek 30 kursiyer, usta öğreticilerden eğitim alıyor. Yemek yapımı, masa dizaynı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. 6 ay süren eğitim sonrasında sınava tabi tutulan kursiyerlere sertifika verilecek.

Usta Öğretici Mualla Köroğlu tarafından verilen eğitimler sonunda sertifika alan kursiyerler kendi iş yerlerini açabilecek. Mualla Köroğlu, “Bir aşçının donanım sahibi olması için gereken her şeyi bu kursta öğreniyoruz. Kesme ve pişirme teknikleri, çorba kıvamı, gramaj hesabı, masa düzeni ve daha birçok şey öğretiyoruz. Ayrıca Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini de bu kursta veriyoruz” dedi.

Nitelikli meslek edindiren kurslardan birisi olan aşçılık kursuna katılanlar ise, farklı lezzetleri keşfederek çeşitli yemek tarifleri alma, yemek yapımının püf noktaları, masa hazırlama gibi konuları öğrenme fırsatı bulduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımıza çok sayıda branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Aşçılıkta bunlardan biri. Kursiyerler hem burada yemek yapma sanatını öğreniyor hem bir meslek ediniyor hem de sosyalleşiyor. Bu tür kurslarla istihdama kalifiye eleman yetişmesine de katkı sunmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.