Büyükşehir’den tartı denetimi
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VE ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE KURULAN HALK PAZARINDA TARTI ALETLERİNİ DENETLEDİ. YÖNETMELİĞE UYGUN OLMAYAN TERAZİLER TESPİT EDİLEREK YASAL İŞLEM UYGULANDI.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde kurulan halk pazarında tartı aletlerini denetledi. Yönetmeliğe uygun olmayan teraziler tespit edilerek yasal işlem uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Ölçü Ayar Birimi ile zabıta ekipleri tarafından haftanın değişik günlerinde mahallelerde kurulan pazar yerlerinde tartı ve ölçü aletlerinin kontrol uygulaması yapılıyor. Yapılan denetimlerde tartıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tip onayı alıp almadığı, CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası kontrolleri titizlikle inceleniyor. Son olarak Terme ilçesinde pazar yerinde yapılan denetimlerde 10 adet tartı aletinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tip onayı alınmadığı tespit edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan denetimlerle vatandaşların maddi açıdan zarar görmesinin önüne geçildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.
Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ise pazar yerlerinde uygulama yaparak haksız kazancın önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Bugün de Terme ilçemizde denetim yaptık. Yaptığımız denetim sonucunda 10 adet tartının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tip onayı almadığını tespit ettik. Gereken yasal uygulamaları başlattık. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile her zaman alışverişlerini yapmaları için denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2