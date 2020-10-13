Büyükşehir’den tartı denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde kurulan halk pazarında tartı aletlerini denetledi. Yönetmeliğe uygun olmayan teraziler tespit edilerek yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Ölçü Ayar Birimi ile zabıta ekipleri tarafından haftanın değişik günlerinde mahallelerde kurulan pazar yerlerinde tartı ve ölçü aletlerinin kontrol uygulaması yapılıyor. Yapılan denetimlerde tartıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tip onayı alıp almadığı, CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası kontrolleri titizlikle inceleniyor. Son olarak Terme ilçesinde pazar yerinde yapılan denetimlerde 10 adet tartı aletinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tip onayı alınmadığı tespit edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan denetimlerle vatandaşların maddi açıdan zarar görmesinin önüne geçildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ise pazar yerlerinde uygulama yaparak haksız kazancın önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Bugün de Terme ilçemizde denetim yaptık. Yaptığımız denetim sonucunda 10 adet tartının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tip onayı almadığını tespit ettik. Gereken yasal uygulamaları başlattık. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile her zaman alışverişlerini yapmaları için denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.