Büyükşehirden hijyen seferberliği
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE HİJYEN SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadelede hijyen seferberliği devam ediyor.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı etkin bir mücadele veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Halk sağlığını korumak adına korona virüse yönelik aldığı tedbirleri uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, mart ayından bu yana şehirde hijyen seferberliği başlattı. Ekipler, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, banklar ve kamelyaları düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar, kapsamında ayrıca kaldırımlar, köprüler, tüneller, korkuluklar ve cam bariyerler ile kent mobilyaları yıkanarak temizlendi.
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