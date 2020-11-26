Büyükşehirden filyasyon ekiplerine araç desteği

SAMSUN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine Samsun Büyükşehir Belediyesi 10 araçla destek sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla şehirdeki sağlık camiasına güçlü bir destek verilerek belediyenin tüm imkanları korona virüsü ile mücadelede seferber ediliyor.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü andan bu yana ilçeler dahil olmak üzere virüsle mücadelede kullanılmak üzere maddi desteğin yanı sıra maske, dezenfektan gibi konularda yoğun bir çalışma yürütülmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmek amacıyla 10 aracı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirdi.

"Her konuda desteğe hazırız"

Hastalığın bulaş aşamalarını kontrol eden ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan filyasyon ekiplerinin yüklerini hafifletmek adına desteklerinin devam edeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, maske, mesafe, temizlik kuralının hasta olsun olmasın tüm vatandaşlar tarafından hassasiyetle uygulanması gerektiğini kaydederek, “Bu salgının önüne geçebilmek için gerek bakanlığımız, gerekse de belediyeler olarak bizler gereken her şeyi yapıyoruz. Son olarak ihtiyaçlar doğrultusunda filyasyon ekiplerine 10 adet araç desteği verdik. Gerekirse bu desteği daha da artırırız ancak asıl önemli olan bu hastalığın yayılımını önlemek. Bunun da en etkili yolu bireysel önlemleri almak. Tüm vatandaşlarımızdan gerek kendi sağlıkları, gerekse de toplum sağlığı açısından çok daha fazla dikkat etmelerini önemle rica ediyorum” dedi.