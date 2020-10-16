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Büyükşehir’den çocuklara ayak piyanosu

ÇOCUKLARIN İLGİLERİNİ FARKLI YÖNLERE ÇEKEREK ONLARIN EĞLENCELİ VAKİTLER GEÇİRMESİNİ SAĞLAMAK İSTEYEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN İKİ NOKTASINA AYAK PİYANOSU YERLEŞTİRDİ.

SAMSUN 16.10.2020, 15:34
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Büyükşehir’den çocuklara ayak piyanosu

Çocukların ilgilerini farklı yönlere çekerek onların eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamak isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin iki noktasına ayak piyanosu yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi ve Sevgi Kafe bahçesine yerleştirilen ayak piyanosu sayesinde çocuklar hem müziğin keyfini çıkaracak hem de spor yapacak. Çocukların hayal gücünü geliştiren piyano ile onları eğlendirip sanata olan ilgilerini de artırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu sayede bir farkındalık oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çocukların hizmetine sunulan piyano 24 tuşlu ve 2 oktav ses aralığına sahip. Çocukların beste yapmasına imkan tanıyan piyanodan sonra daha farklı ve eğlenceli oyun gruplarının da şehre kazandırılacağı belirtildi.

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