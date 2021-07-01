Büyükşehir’den Açık Sahne Yaz Etkinlikleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, Açık Sahne Yaz Etkinlikleri uzun ayrılıktan sonra normalleşme dönemiyle birlikte yeniden başlıyor. Çok sayıda kültürel faaliyetin sahneleneceği etkinlikler, yarın (2 Temmuz Cuma) akşam verilecek konserle start alacak.

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen, Samsun Büyükşehir Belediyesi Açık Sahne Yaz Etkinlikleri, geri dönüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde hazırlıkları tamamlanan etkinlik, yarın akşam saat 19.00’da Atakum Çobanlı İskelesi’nde yapılacak açılış ile başlayacak.

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü sporcularının gösteri yapacağı etkinlikte, zeybek, horon ve Kafkas halk oyunları ekipleri, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Saat 20.00’de de Türk halk ve pop müziğin mahalli sanatçıları, konserleriyle geceye renk katacak.

Etkinlikler kapsamında şiir dinletileri, şehir orkestraları, sportif gösteriler, söyleşiler, yarışmalar, sergiler, çocuk eğitim şenlikleri ve çocuk konserleri düzenlenecek. İlkadım Halk Eğitim Merkezi ile Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkı verdiği etkinlikler, farklı tarihlerde Çobanlı İskelesi, İlkadım Tütün İskelesi ve Canik Millet Bahçesi’nde yapılacak.

Açık sahne yaz etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, “2 Temmuz tarihinden itibaren yaz boyunca her gece düzenleyeceğimiz şenlik, konser ve etkinliklerle halkımızı coşturacağız. Çok güzel programlar hazırladık. Vatandaşlarımız keyifli dakikalar geçirecek. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.