Büyükşehir onların yanında

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi yakını, dul ve yetim ile geliri olmayan kadınlar için gezi programı düzenledi.

Kadınların hayatın her alanında aktif rol almaları için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmetler ve açtığı kurslarla aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezlerindeki meslek edindirme ve el sanatları kursları devam ediyor. Kurslar, Kadıköy Paşa Konakları Kültür ve Yaşam Evi, Şeyh Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye Ruhu Külliyesi Şehit Gazi Anı Evi ile Millet Bahçesi Hanımlar Lokali’nde veriliyor.

621 ev hanımı katıldı

Kuran-ı Kerim, el sanatları, takı tasarım, kuyumculuk teknolojisi, sepet örücülüğü, seramik şekillendirme, aşçılık, muhasebe, işaret dili, kuaförlük, dekoratif el sanatları ve ahşap boyama olmak üzere toplam 13 branştaki ücretsiz kurslara son 12 ayda 621 kadın kursiyer katıldı. Eğitimlerle önemli deneyimler kazanan kadınlardan bazıları ise kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için çeşitli hibe ve mikro kredilerden istifade ederek, kursiyerlikten işveren konumuna yükselmeye çalışıyor.

4 gezi yapıldı

Kurslar sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını aldı. Ardından Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel gezi organize etti. Gezilere 262’i kursiyer ve 94’ü şehit ve gazi yakını, dul, yetim ve dar gelirli olmak üzere toplam 356 kadın katıldı. Sırasıyla Vezirköprü, Amasya, Safranbolu ve Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezen kadınlar, Başkan Demir’e teşekkür etti.

"Kadınlarımızın yanındayız"

Kadınların toplumun en değerli hazinesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kadınlarımız bizim değerimizdir. Onları önemsiyoruz. Aile ekonomilerine katkı sağlamaları ve ticari kazanç elde etmeleri için aile yaşam merkezlerimizle kurslar açıyoruz. Bu kurslar, hem kadın kardeşlerimizin ufkunu açıyor hem de hayatlarına yön veriyor. İlgilendikleri alanlarla el becerilerini daha da geliştiriyorlar. Bugüne kadar 2 bin 393 hanım kardeşimiz bu kurslardan faydalandı. Her geçen gün rakamın artması bizi daha da mutlu ediyor. Sadece son 12 ayda 621 kardeşimizi misafir ettik. Kurstan sonra kendi işini yapmak için harekete geçenler olmuş. Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini topluyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.