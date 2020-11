Büyükşehir kültür ve sanat etkinliklerine başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Akdin, “Halkımızın bizi çağırdığı her yerde hem tiyatral olarak hem müzik olarak bulunacağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi pandemi tedbirleri dikkate alınarak planlaması yapılan kültür ve sanat etkinliklerine yoğun bir programla başlayacak. Toplam 82 program planlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi kültür, sanat ve estetiğe yönelik etkinlik ve kurslarıyla, ilçe ve köylere kadar ulaşacak.

Yapılacak programı anlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, “Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı olarak sezonumuzu açıyoruz. Bu sezonda çeşitli enstrümanlarla alakalı birçok kursumuz var. Etkinliklerimiz pandemi önlemleri çerçevesine devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal mekanlarını aktif şekilde kültürel mekanlar haline dönüştürerek yoğun bir program başlatacağız. Bugün itibariyle yaklaşık 82 program planladık. Tiyatrolardan, müzik programlarına kadar birçok bölgede, ilçelerde dahil olmak üzere etkinliklere devam edeceğiz. Ulaşabildiğimiz her yere, her aileye sanatı, estetiği ve kültürü götürmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili yapmış olduğumuz programların özellikle halkla birlikte yürütülmesini, yani belli mekanlarda değil halkın içinde yapılmasını önemsiyoruz. Bu açıdan ilçelerimizde de gerekirse köylerimizde de etkinlikler yapacağız. Halkımızın bizi çağırdığı her yerde biz Büyükşehir olarak hem tiyatral anlamda hem de müzik olarak bulunacağız” diye konuştu.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı için yapılacak kutlamaların planlamasına şimdiden başladıklarını dile getiren Ömer İdris Akdin, “Şu anda bir kültür programı da yürütüyoruz. Biliyorsunuz 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı. Ekiplerimiz bu tarih için güzel bir kitap çalışması hazırlıyorlar. Hazırlanacak kitapta çok detaylı olarak bu marşın hikayesini anlatacağız. Çok fazla duyulmayan detaylara bu kitapta yer vereceğiz. Kitap çalışmasıyla beraber 12 Mart akşamında güzel bir İstiklal Marşı programını da halkımıza arz edeceğiz. Tabi hazırlıklarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.