Büyükşehir GES’te ilk adım atıldı: Yıllık 350 milyon TL’lik elektrik gideri güneşten karşılanacak

Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgeye kuracağı 45 MW’lık GES ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacak.

Projenin en önemli ayağı olan enerji nakil hatlarının inşasının başladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ladik ilçemize kuracağımız GES, Samsun’da yaşayan herkes için müthiş bir proje olacak. Şehrimize yatırım olarak dönecek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji projelerine büyük önem veriyor. Samsun’un Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde kurulacak 45 MW‘lık GES için ihale aşaması sürerken projenin en önemli ayağı olan Güneş Enerji Santrali’nde üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak nakil hatlarının inşası başladı. 21 kilometre uzunluğunda olacak nakil hattı için 121 direk kullanılacak. Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, nakil hattının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Elektrik tüketiminin tamamı GES’ten karşılanacak

Güneş Enerji Santrali Ladik’te Büyükalan Mahallesi’nde 675 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek. Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye kuracağı 45 MW’lık GES ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacak. Ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü’nün tükettiği elektriğin yüzde 45’i de yine bu projeden karşılanacak.

Başkan Demir: “Müthiş bir proje olacak”

GES projesiyle ilgili değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu çok önemli bir konu. Biz şu anda Türkiye’de nüfusuna göre en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerden biriyiz. Yasal olarak da bizim yenilenebilir enerjilerden ürettiğimiz elektrik noktasında bakanlık ile mahsuplaşıyoruz. Yani tükettiğimiz kadar enerji üretip ulusal hatta verdiğimizde biz elektrik faturası ödemez hale geleceğiz. Yıllık 350 milyonun liranın üzerinde elektrik faturası ödüyoruz. Dolayısıyla bu ne demek, yıllık 350 milyonun üzerinde enerjiyi üretirsek elektrik faturası ödemeyeceğiz” diyerek, “Ödemeyince ne olacak. Her yıl bu parayla yatırım yapar hale geleceğiz. Bu, Samsun’un geleceği için kadınları, gençleri, çocukları için ilave yatırım demek. Bu, Samsun’da yaşayan herkes için müthiş bir proje. Projenin ilk adımı olan enerji nakil hatları için çalışmalar başladı. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. GES’in yapımı da ihale sürecinin hemen ardından başlayacak” diye konuştu.