Büyükşehir Belediyespor’da Recep Sermet Boyar dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyespor, teknik sorumlu konusunda Recep Sermet Boyar ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta yer alan Samsun Büyükşehir Belediyespor teknik sorumlu arayışlarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip bir dönem Samsunspor’da da görev yapan teknik sorumlu Recep Sermet Boyar ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Yapılan imza töreni sonrası konuşan Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Yaklaşık 20 gündür devam etmekte olan teknik sorumlu arayış sürecimizi hocamız Recep Sermet Boyar ile anlaşarak tamamladık. Bu süreçte Samsun futboluna hizmet etmiş çok değerli hocalarımız ile görüşme fırsatları bulduk. Nihayetinde doğru tercihin geçmişten bugüne ortaya koyduğu başarı çıtası ile Recep Sermet Boyar olduğuna karar verdik. İnşallah Recep hocamızla birlikte karşılıklı iyi bir uyum süreci yaşayacağız. Gayretimiz ise Samsun Büyükşehir Belediyespor’u arzu ettiği profesyonel lige taşımak olacak. İnancımız bu yöndedir. İnşallah atılan imzalar bu sürecin başlangıcı olacaktır" dedi.

Recep Sermet Boyar ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyum. Samsun’un kendi çocuklarına bir hizmet verme fırsatını bana sundukları için kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. Oynayan oyuncularımız sahada oynadıkları futboldan ve izleyenlerin tribünden zevk aldığı bir takım oluşturacağız. Güzel şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bu takımı ilerleyen süreçte profesyonel lige çıkaracağız. Amacımız, gayemiz Samsun’un çocuklarına şans bulabilecek bir alternatif sunabilmek. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.