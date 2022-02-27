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Büyükşehir belediyesi ücretsiz çamaşırhaneyi hizmete aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri ile engelliler için adrese teslim ücretsiz çamaşırhane kurdu.

SAMSUN 27.02.2022, 16:05
Büyükşehir belediyesi ücretsiz çamaşırhaneyi hizmete aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri ile engelliler için adrese teslim ücretsiz çamaşırhane kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine yönelik yaşlı bakım, evde sağlık, temizlik, kişisel bakım, hastane ulaşımı, yakacak yardımlarının yanı sıra şimdi de çamaşırhane hizmeti başlattı. Her hafta kirlenen çamaşırları vatandaşların evlerinden alan Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıkayıp kuruttuktan sonra ütüleyerek sahiplerine teslim ediyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşların giysi, perde, kilim, battaniye, beyaz çamaşır gibi eşyalarının düzenli olarak yıkanabilmesi için Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan çamaşırhane 6 yıkama ve 6 kurutma olmak üzere 12 makineden oluşuyor ve ütü seti de yer alıyor. Araçlarla alınan çamaşırlar, burada yıkanıp, kurutulup ütülendikten sonra sahiplerine teslim edilmek üzere evlere dağıtılıyor.

Ücretsiz çamaşırhane hizmetiyle ilgili bilgi veren Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu Uğur Şenel, “Sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan ve aile bireyleri yakınında bulunmayan 65 yaş ve üstü ile engelli vatandaşlarımıza 2022 yılı ocak ayı itibariyle çamaşırhane hizmeti vermeye başladık. Şu an 25 kişi bu hizmetimizden yararlanıyor. Evlerinden aldığımız çamaşırları merkezimizde yıkayıp ütüleyip kendilerine teslim ediyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Memnun kaldıklarını söyleyerek dua ediyorlar. Belediye olarak onları yalnız bırakmayıp her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Hizmet sayesinde kirli çamaşır sıkıntısının kalmadığını söyleyen 69 yaşındaki Süleyman Sağlam, “Geçen sene belediyeye camların silinmesi için başvurmuştum. Evi temizlemeye geldiler. Evimin kıyı köşe her tarafını temizliyorlar. Çamaşırhane açılacağını haber vererek benim de çamaşırlarımı yıkamak istediklerini söylediler. Ben de tamam dedim. Gelip çamaşırlarımı sayarak alıp sayarak teslim ediyorlar. Temiz de yıkıyorlar. Eşyalarım kirli diye bir sıkıntım kalmadı. Verilen hizmetlerden çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin her ihtiyacını karşıladığını anlatan 77 yaşındaki Osman Demir ise, “İmdadıma Büyükşehir Belediyesi yetişiyor. Saç sakal tıraşına varıncaya kadar her şey yapılıyor. Evimiz temizleniyor, çamaşırlarım yıkanıyor. Bundan fazlası olmaz. Daha ne olsun. Bu tür hizmetler çok güzel organize ediliyor. Ekipler çocuklarım oldu. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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