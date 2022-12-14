Büyükşehir araç filosuna 60 kar paletli kamyon ile 4 forklift iş makinesi

Büyükşehir Belediyesi yıl biterken 60 damperli kar paletli kamyon ve 4 forklift satın alarak araç filosuna güç kattı. Büyükşehir Belediyesi, 4 forklift araç ve 10 kamyonu teslim aldı. Kalan 50 kamyon ise 2023’ün ilk günlerinde sahada boy göstermeye başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Altyapı hizmetlerinin daha kısa sürede ve daha verimli yapılabilmesi için araç sayısı çok önemli. Biz bu bilinçte olarak göreve geldiğimiz günden bu yana araç sayımızı her geçen gün biraz daha artırdık. Araç kiralamanın maliyetini de göz öne alarak kiralama dönemini kapatıyoruz. Bunun yerine satın alma modelini tercih ediyoruz. Böylelikle maliyeti azaltıp verimliliği artırıyoruz. Şimdi 4’ü forklif olmak üzere 64 yeni aracı daha bünyemize kattık. 60 kar paletli kamyondan 10’u çalışmaya başladı. 50‘si de kısa sürede teslim edilecek. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de en güzel hizmeti en ekonomik şekilde halkımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Giyecek yardımı

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, kış destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul olmak üzere 950 çocuğa kışlık bot ve mont yardımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde çocukları da unutmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yardımları ile 950 çocuğun hem gönlünü hem de bedenlerini ısıttı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürülen mağazada çocuklar istedikleri renkte montu ve botu deneyerek aldı.

Yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm çocuklara yardımda bulunulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Amacımız yine her zamanki gibi çocuklarımızı mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek. Soğukların başladığı bu kış gününde yetim ve öksüzlerimizi düşünerek çocuklarımıza kışlık mont ve botla yardımcı olalım istedik. Karda kışta soğukta hiçbir evladımızın üşümesine gönlümüz razı olmaz" diye konuştu.