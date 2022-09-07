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Büyükşehir 153 kimsesizin mezar taşını yaptırdı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Derecik Mezarlığı’nda bulunan 153 kimsesiz mezarın baş taşlarını yaptırdı.
SAMSUN 07.09.2022, 15:11
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Derecik Mezarlığı’nda bulunan 153 kimsesiz mezarın baş taşlarını yaptırdı.
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kimsesiz mezarları bakıma aldı. Derecik Mezarlığı’nda kimsesiz vatandaşlar için ayrılan adalara 2007 yılından bu yana 197 kişi defnedildi. Bunların 44’ünün mezar üstleri yakınları tarafından yapıldı. Geri kalan 153 kimsesiz mezarlığa ise Samsun Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışma sonucunda mezarların baş taşları yapıldı. Bakımları da yapılan mezarlara isimler de yazıldı.
Asri, Derecik ve Kıranköy Mezarlıklarında cuma günleri, arife ve bayram günlerinde de sürekli olarak Kur’an-ı Kerim okunuyor.
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