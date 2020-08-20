banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İran BAE'ye ait gemiye el koydu
İran BAE'ye ait gemiye el koydu
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“

Büyük Anadolu Hastaneleri’nden "randevu" hatırlatması

BÜYÜK ANADOLU MERKEZ HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ALPARSLAN TUHTA VE BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. AHMET MUHLİS KORUR, PANDEMİ DOLAYISIYLA HASTANE OLARAK TÜM TEDBİRLERİ ALDIKLARINI, YOĞUNLUK OLUŞMAMASI ADINA SAĞLIK HİZMETİ ALACAKLARIN MUTLAKA RANDEVU ALARAK HASTANEYE GELMESİ KONUSUNDA UYARDILAR.

SAMSUN 20.08.2020, 14:30
1
Büyük Anadolu Hastaneleri’nden "randevu" hatırlatması

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta ve Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, pandemi dolayısıyla hastane olarak tüm tedbirleri aldıklarını, yoğunluk oluşmaması adına sağlık hizmeti alacakların mutlaka randevu alarak hastaneye gelmesi konusunda uyardılar.

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta ve Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, bazı hastaların randevu almadan hastaneye başvurdukları için zor durumda kalabildiklerini, bunun için mutlaka hastanenin 444 3 703 nolu telefonundan hızlı ve güvenli bir şekilde randevu alarak gelmeleri konusunda uyardılar.

Başhekimler uyardı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle hastalar, yakınları ve çalışanlarının sağlığı ile güvenliği için bu süreçte pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Dr. Alparslan Tuhta ve Dr. Ahmet Muhlis Korur, "Bir sağlık kuruluşu olarak, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği rehberler doğrultusunda, acil servislerimiz, poliklinik hizmetlerimiz, cerrahi merkezlerimiz ve tüm birimlerimizle, her branşta tanı ve tedavi süreçlerimizi yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Mesafe, maske, hijyen

Dr. Alparslan Tuhta ve Dr. Ahmet Muhlis Korur, şunları söyledi: “Hastane olarak gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Sağlık hizmetinin doğası gereği 7 gün 24 saat; hastalığın bulaşma riskini engelleyecek uluslararası standartlarda havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları düzenli olarak yapılmaktadır. Hastanemize gelen misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor, sosyal mesafe tedbirleri hem hastalarımız hem çalışanlarımız için sıkı sıkıya uygulanıyor. Maske ve hijyen konusuna da titizlik gösteriyoruz.”

BAH Alo Doktorum

“Hasta güvenliği odaklı sağlık hizmetlerimizi yeni normal sürecin gerekliliklerine göre düzenledik. Hastanelerimize girdiğiniz andan itibaren uygulamaları fark edeceksiniz. Bu konuda misafirlerimize yönelik uyarıcı ve yönlendirici yazıları her alanda görebilirsiniz. Yine BAH Alo Doktorum Uygulaması ile 0532 260 21 31 nolu telefondan direkt olarak uzman hekimler ile görüşüp sağlık sorunları danışılabilir.”

Hızlı ve kolay randevu

“444 3 703 nolu Randevu Sistemimiz ile randevu almak çok daha hızlı, çok daha kolay ve güvenli. Misafirlerimiz hastanelerimizde sorun yaşamaması için mutlaka randevu alarak gelmeliler. Hem kendi sağlıkları hem de başkalarının sağlıkları için bu önemli. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak aldığımız tüm önlemlerle birlikte, sizlere daha kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Tedbirlerimize gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.”

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:12
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:03
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25