Burundan nefes alma güçlüğü çekenler dikkat

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Hava akımını engelleyen, burundan nefes almayı zorlaştıran ‘nazal septum deviasyonu’ olarak adlandırdığımız burundaki eğrilik tedavi edilmediği takdirde baş ağrısı, horlama gibi farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir" dedi.

Nazal septum deviasyonunun insanlarda yaşam kalitesinde ve iş performansında düşüklük oluşturduğuna dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Burun orta bölmesinde bulunan kemik ve kıkırdak yapıdan oluşan burun boşluğunu iki eşit boşluğa ayıran bölen bir oluşumuna nazal septum denir. Burnun nefes alıp vermesinde önemli bir role sahiptir. Burunda bu bölgede oluşan eğrilikleri nazal septum deviasyonu olarak adlandırıyoruz. Nazal septum deviasyonunda burun tıkanıklığı, tekrarlayan sinüzit atakları kulakta dolgunluk, basınç hissi, yüzde ağrı, baş ağrısı, horlama, kalitesiz uyku gibi klinik bulgularla karşımıza çıkmaktadır. Toplumda çok sık olarak görülmektedir. Doğuştan, düşmeler, çarpışmalar, spor yaralanmaları, trafik kazaları gibi durumlar sonrası oluşabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Tedavinizi olun, rahat edin”

Dr. Harun Küçük, “Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı bir hekim şikayetlerinizi dinleyip sizden gerekli bilgileri aldıktan sonra burun içinin rahat görülmesini sağlayan alet ve ışık yardımı ile burnunuzu muayene eder. Bu muayenede nazal septum yapısı, eğrilik derecesi ve burun etleriniz ve burun mukozanızın durumu hakkında bilgi sahibi olur. Hastanın da onayını olarak cerrahi yöntem uygulanır. Burada burun içinden girerek burun orta bölmedeki kıkırdak yapıda oluşan eğrilikleri düzeltip, burun da iki eşit bölme oluşturup burnun rahat nefes almasını sağlanır. Operasyon 30 ila 40 dakika arasında sürmektedir. Ameliyat sonrası burunda morluk, şişlik olmamaktadır. 2-5 gün sonrası burundaki tamponlar alındıktan sonra hasta kısa sürede normal hayatına dönmektedir" diyerek sözlerine son verdi.