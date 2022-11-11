Büfeye silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi teslim oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde büfeye silahla saldırı düzenleyen 2 kişi polise teslim oldu. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Balıklar yolunda meydana gelen olayda, motosikletle büfenin önüne gelen 2 kişi, büfede bulunan E.F. (24) isimli şahsa silahla ateş ettikten sonra geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan E.F., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıların kimliklerini belirledi. Şüpheliler E.N. ve C.N. bugün Asayiş Büro Amirliğine giderek olayda kullandıkları silahla birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.