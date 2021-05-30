Budanan dal ve bitkiler gübreye dönüştürülerek yeniden kullanıyor

“Hiçbir atık çöp değildir” sloganıyla yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi budama döneminde park ve bahçelerden çıkan dallar ile çiçek ve bitki atıklarını makinelerle öğütüp kompost elde ederek gübreye dönüştürüyor.

Samsun’un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, kente büyük ölçekli park ve yeşil alanlar kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı peyzaj ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Doğa ve çevre dostu büyükşehir belediyesi, kentin park ve bahçelerinde budanan ağaçları, biçimi yapılan otları ve sonbaharda toplanan yaprakları doğaya geri kazandırıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından budanan dallar, biçilen çimler ve tüm peyzaj atıkları toplanarak dönüşüm alanına getiriliyor. Ekipler tarafından yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor. Atıkların kompost gübreye dönüşümü yaklaşık 6 ile 8 ay arasında değişiyor.

Hem ekonomiye hem doğaya katkı

Peyzaj alanlarından çıkan tüm atıkları geri dönüştürerek doğaya geri kazandırdıklarını anlatan Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin, “Şu anda bulunduğumuz ve döküm sahası olarak kullanılan alanı biz dönüşüm sahası olarak ilan ettik. Sadece peyzaj atıklarını değil hafriyat malzemelerini de dönüştürüyoruz. İçerisindeki taş, kil ve diğer tüm atıkları makinemiz aracılığı ile ayırıyoruz. Çıkan ürünü diğer alanlardan elde ettiğimiz karışım malzemeleri ile karıştırarak yeniden peyzaj alanlarımızda kullanmak üzere dönüştürüyoruz. Özellikle kasım ve mart ayları budama dönemi. Budama yaptığımız ağaçların atık dallarını ya da bitkilerin atıklarını bulunduğumuz dönüşüm alanında toparlıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçen karışım malzemeleri 6 ile 8 ay arasında değişen bir dönem aralığında gözlemleniyor. Yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor ve tüm bu atıklar kompost gübreye dönüşüyor. Üretilen gübreyi şehrimizde yaptığımız peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlayarak ekonomimize, geri dönüştürerek de doğamıza katkı sağlıyoruz” dedi.

Şahin, organik maddece zengin olan bu karışımın verim artışı sağlamasının yanı sıra, çevrenin zirai atıklardan temizlenmesi ve çevre kirliliğinin önlemesi gibi önemli faydalarının olduğunu da sözlerine ekledi.