Bu web sitesi konuşuyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) web sitesindeki haberler ve duyurular artık sesli.

"www.omu.edu.tr" web sitesinde yer verilen tüm haberleri ve duyurular sesli hale getirildi. OMÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından hazırlanan OMÜ haberleri, OMÜ | HABER sekmesinden takip edilebiliyor. Burada 13 farklı kategoriye ayrılarak sunulan haberlere çok daha hızlı ulaşabiliyor, tıklama yapmadan 91 haber aynı sayfada görülebiliyor.

OMÜ web sitesi ’omu.edu.tr’de Haberler başlığı altında sunulan ve zaman zaman gündem yoğunluğuna bağlı olarak kısa sürede arşive düşen haberlere yönelik gelen eleştirileri dikkate alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü, tüm haberleri Akademik, Rektörlük, Araştırma, Öğrenci, Sağlık, Kültür & Sanat, Sosyal, Spor, Uluslararası, OMÜ-TTO&Teknopark, OMÜ’de Yaşam, Kariyer ve Yeşil Üniversite başlıkları altında topladı. Her kategoride 7 haber gündemde yer bulurken yine aynı gruptaki haberlere ’tümü’ sekmesini tıklayarak ulaşılabiliyor.