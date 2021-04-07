Bu sınıfta çocuklar matematikten korkmuyor

Samsun’da Atakum Adnan Kahveci İlkokulu’nda “Matematikten Korkmuyorum Projesi” kapsamında matematik dersinde zorlanan öğrenciler için eğlenceli bir şekilde ders işleniyor.

Atakum Adnan Kahveci İlkokulu’nda 2, 3 ve 4. sınıf ders müfredatıyla uyumlu olarak öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyip çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak, çok yönlü değerlendirme imkanları sağlayarak kendilerini matematiksel oyunlarla, görsel ve sanatsal çalışmalarla ve web2 araçlarını kullanarak matematik dersinde kendini ifade etme yollarını keşfetmelerini ve bu sayede matematik dersinde zorlanan öğrencilerin bu derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacağı düşünülen “Matematikten Korkmuyorum eTwinning Projesi” 2/G sınıfında uygulanıyor.

Proje sayesinde 2/G sınıfı öğrencileri, Funda Yıdırım’ın rehberliğinde eğlenceli etkinliklerle oynayarak ve eğlenerek öğreniyorlar. Proje aynı zamanda teknolojiyi bilinçli kullanmaları noktasında da öğrencilerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

1 Ekim 2020 tarihinde Türkiye’nin çeşitli illerden on öğretmenin katılımıyla başlayan proje, 2021 Mayıs ayında bir sanal sergi ile pandeminin bitmesi halinde de okulda yapılacak sergi ile son bulacak.