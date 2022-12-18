Bu otobüs ile bir haftada 1,2 ton atık toplandı

Samsun’un Atakum Belediyesi’nin geri dönüştürülebilir atıkları ücret karşılığında toplayan ‘Katık Otobüsü’ yola çıkışının ilk haftasında 1 ton 211 kilogram atık topladı

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre alanında hayata geçirdiği projelere yenisini ekledi. ‘Atığınız katık olsun, bütçenize katkı olsun’ sloganıyla hayata uygulamaya geçirilen Katık Otobüsü, Atakumlu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Geri dönüştürülebilir atıkları kilogram bazında kabul ederek, anında ücretini ödeyen otobüse hizmete başladığı ilk haftada toplamda 1 ton 211 kilogram atık ulaştırıldı. Haftanın her günü farklı bir noktada konumlanan ve vatandaşların getirdiği karton, pet, cam, metal, atık yağ, pil gibi atıkları kabul eden Katık Otobüsü’nde bir haftada 831 kilogram kağıt, 131 kilogram plastik, 159 kilogram cam, 90 kilogram metal, 22 litre bitkisel atık yağ ve 300 gram atık pil toplandı.

“Vatandaşların tepkisi çok güzel”

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Cansu Ergül, Katık Otobüsü’ne ilk günden itibaren ilginin olduğunu söyledi. Ergül, “Çok yeni bir proje olmasına rağmen bir haftada çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Vatandaşın tepkisi çok güzel. Bu otobüsle topladığımız ambalaj atıkların ve bitkisel yağların karşılığı olan ücretleri direkt ödüyoruz. Rakamlarımız birinci haftaya göre çok güzel ama bu rakamların daha da yükseleceğine inanıyoruz. Durak sayısını da ilerleyen günlerde artıracağız. Vatandaşın talebine göre yönlendireceğiz. Cam, kağıt, metal, karton, plastik ve bitkisel atık yağları yani geri dönüşümü mümkün olan atıkları ücret vererek alıyoruz ancak bunların yanı sıra Atakumlular çevreye zararı bulunan atık piller, atık ilaçlar ve elektronik atıkları da Katık Otobüsü’ne teslim ederek çevrenin korunmasına da katkıda bulunabilirler” dedi.

Katık Otobüsü’nün hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasındaki durakları, pazartesi günü Yenimahalle Tramvay Durağı karşısı, salı günü Mimarsinan Mahallesi Engelli Yaşam Park önü, çarşamba günü Esenevler Mahallesi Kuleli Pazar Yeri yanı, perşembe günü Yenimahalle Atakent Pazar Yeri Şok Market önü, cuma günü ise Mimarsinan Mahallesi Emek Park önü olarak belirlendi.

Katık Otobüsü’nün kilogram başına güncel fiyatları ise şu şekilde:

Karton 1,3 TL, pet 5,0 TL, kitap 2,0 TL, metal 3,5 TL, cam 10 kuruş, kola kutusu 10 TL, atık yağ litre başına 8.0 TL.