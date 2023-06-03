Bu okulda öğrenciler ticareti öğreniyor

Samsun’da ortaokul öğrencileri sosyal bilgiler dersi çerçevesinde kurdukları mini market ile hem satış yapıyor hem de ticareti öğreniyor.

Havza Bekdiğin Ortaokulu öğrencileri yatırım konusuyla ilgili olarak ilgi çeken bir etkinliğe imza attı. Sosyal bilgiler 6. sınıf konu müfredatında yer alan yatırım konusuyla alakalı olarak uygulamalı bir etkinlik yapan öğrenciler kurdukları mini marketle diğer öğrencilere çeşitli ürünler sattı. Akabinde gelir ve gider hesaplarını ortaya koyan öğrenciler, çalışmanın başında yatırdıkları miktarın üstüne kar edince mutlu oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren sosyal bilgiler öğretmeni Murat Aksoy, "Amacımız konunun pekişmesini ve ticaretin önemini kavratmaktır. Bu çerçevede köy çocuklarının ulaşma imkanının olmadığı büyük şehirdeki marketlerden tatlı, çiğ köfte gibi çeşitli ürünleri getirerek öğrencilerin onları satın almasını sağladık. Kısa süre devam bu etkinlik sonucunda tüm öğrenciler köylerinde olmadığı ürünlerin tadını bakmış oldular. Yatırım konusunda kar zarar gibi kavramları yaşayarak öğrenmiş oldular" dedi.

Yaptıkları çalışmadan çok memnun olduklarını belirten 6 sınıf öğrencileri ise ticareti çok sevdiklerini, ileride bu alanda çalışmalar yapabileceklerini ifade ettiler.