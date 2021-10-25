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Bu müze ülkede ilk ve tek olacak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ülkede tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyacak Cerrahi El Aletleri Müzesi’ni aralık ayı içerisinde açmayı planladıklarını söyledi.

SAMSUN 25.10.2021, 17:44
Bu müze ülkede ilk ve tek olacak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ülkede tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyacak Cerrahi El Aletleri Müzesi’ni aralık ayı içerisinde açmayı planladıklarını söyledi.

Samsun’da açılışı planlanan Cerrahi Aletler Müzesi’nde gelinen son durumun değerlendirildiği toplantı, Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkede tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyacak Cerrahi El Aletleri Müzesi ile modern ve yaşayan müzecilik anlayışı ile geçmişten bugüne sağlık hizmetlerinin gelişimini anlatmayı, Samsun’da üretilen tıbbi cihaz ve aletlerin sergilenmesini ve tanıtımını amaçladıklarını belirterek müzeyi aralık ayı içerisinde açmayı planladıklarını ifade eden Vali Dağlı, ayrıca müzede sağlık endüstrisinin güncel uygulamalarının yer aldığı atölye çalışmaları ile öğrenci ve vatandaşlarla buluşmayı, milli ve yerli cerrahi el aletleri üretimini destekleyerek endüstriye ivme kazandırmayı, sağlık alanında yılın önemli gün ve haftalarında ulusal ve uluslararası organizasyonları bünyesinde barındırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Samsun Gıda OSB

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapımı planlanan arıtma tesisi, enerji ünitesi, kanalizasyon, içme ve yağmur suyu, yol, aydınlatma ve haberleşme alt yapısı projelerinin son durumunun görüşüldüğü değerlendirme toplantısı da Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Sanayi parsellerinin tamamına yakınının tahsisinin yapıldığı Samsun Gıda OSB’de alt yapı projelerinin büyük bir titizlikle hazırlandığını ve ihalelerinin önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade eden Vali Dağlı, Samsun’un sahip olduğu Bafra ve Çarşamba Ovaları ile tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu, bu tarımsal üretimin gelişen tüketim taleplerine uygun arz edilmesi için gıda üzerine ihtisaslaşmış sanayi tesislerinin Samsun için büyük bir avantaj olduğunu ve alt yapı tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte OSB’nin örnek gösterileceğini dile getirdi.

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