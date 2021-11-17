banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Bu festival tam gençlere göre

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Canik Belediyesinin davetiyle 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek ‘Tam Bana Göre Festivali’nin açılış programına katıldı.

SAMSUN 17.11.2021, 15:10
Bu festival tam gençlere göre

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Canik Belediyesinin davetiyle 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek ‘Tam Bana Göre Festivali’nin açılış programına katıldı.

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde organize edilen festivalde, öğrencilere Gazetecilik Bölümünden Öğr. Gör. Onur Şen eşlik etti. İletişim Fakültesi öğrencileri festival alanına geçmeden önce kısa bir Ankara turu yaparak Anıtkabir’i de ziyaret etti.

Gençlerin aradığı her şey

Tamamen gençlere özel olan ‘Tam Bana Göre Festivali’nde; konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden sergi ve deneyim alanlarına, sahaflardan yayıncı stantlarına kadar öğrencilerin ilgisini çeken birbirinden renkli birçok fırsat, eğlence ve aktivite bulunuyor.

"Soğuk havasını sıcaklaştıran çok güzel bir festivale kapılarını açtı başkent Ankara"

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin festivalde gençlere yönelik neler amaçlandı sorusuna cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Her şeyden önce bugün soğuk havasını sıcaklaştıran bu güzel festivale kapılarını açtı başkent Ankara. Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerimiz; gençlerle ilgili ürettikleri projeler ile gerçekleştirdikleri hedefleri ve çalışmaları paylaşmak üzere Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonda Başkent Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Tabii, bu organizasyonu daha da güzel yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriydi. Gençlerle oturup sohbet ettiler, stantları gezdiler ve tabii gençler de burayı coşkuyla doldurdular. Bence bu güzel festival, bu yönüyle amacına ulaşmış oldu. Burası bir çekim merkezi hâline geldi ve burayı ziyaret edenler, hakikaten bu stantlarla birlikte Türkiye’nin dört bir köşesini tanıma fırsatı elde etti. Aynı zamanda belediyelerimiz de gençlerle ilgili projelerini gençlere tanıtma fırsatı buldu" dedi.

Festivale katılan öğrenciler: "Deneyimlerle dolu eşsiz bir gündü"

Festivalde renkli ve öğretici bir gün geçiren öğrencilerden radyo televizyon ve sinema öğrencisi Şule Nur Yazar, duygu ve izlenimlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizlere aktifleşebilmek yolunda böyle güzel fırsatlar sunulduğu için çok mutluyum. Bugün yüzlerce öğrenci ve hocalarımızla iç içe çok eğlenceli ve kaliteli dakikalar geçirdik. Anadolu’nun her yerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebildiğimiz bir alana sahiptik. Sertifikalı eğitimlerle geleceğimize değer katabilecek projeler üzerinde planlamalar yaptık. Ayrıca festivalden önceki Anıtkabir ziyaretimiz bizleri çok mutlu etti ve tabii bizlerden festivale katılım konusunda yardımlarını esirgemeyen, destek çıkan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya, İletişim Fakültesi Dekanlığımıza ve bizlere eşlik eden sorumlu hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Sandıkçı: “Gençlerimiz farklı dünyaları keşfedip farklı ufuklara yelken açacak”

Festivale katılacak gençlerin farklı kültürlere tanıklık ederek burada farklı deneyimler elde edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise “Festivale katılan gençlerimiz çok şanslılar. Çünkü farklı illerden gelecek olan gençler burada birbirleriyle etkileşim hâlinde olacaklar. Farklı dünyaları keşfetmiş olacaklar. Farklı ufuklara yelken açacaklar” diye konuştu.

6 boyunca Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek olan festivale 15-25 yaş arasındaki tüm gençler davet edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6