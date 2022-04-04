Bozulan yollar yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ağır kış şartlarından dolayı bozulan 1,5 kilometrelik yolu yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Siteler Bulvarı’ndaki 1500 metrelik yola sıcak asfalt döküldü. Samsunluların ’hizmetin en iyisini’ hak ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Göreve gelir gelmez en iyi hizmeti sunabilmek için kolları sıvadık. Yenilenmemiş yahut bakımı yapılmamış yol kalmayana kadar bu çalışmalarımız sürecek. Bu çerçevede ekiplerimiz yoğun bir mesai ile İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Siteler Bulvarı’ndaki yolda sıcak asfalt çalışması yaptı” dedi.

Başkan Demir, belediyenin tüm yol çalışmalarını da kendi bütçesiyle gerçekleştirdiğini hatırlatarak, maliyetlerin yarı yarıya düşürüldüğünü sözlerine ekledi.