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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz".
Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."
Borcunu vermeyen arkadaşının evini kurşunladı
Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı.
SAMSUN 23.01.2023, 17:37
Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı.
Olay, Bahçeler Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S., 2 ay önce borç verdiği arkadaşı H.A’nın evine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda M.S’yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.