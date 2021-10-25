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Bora: “Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik”

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Samsun’da, envanterinin tamamını geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturduğu Teknik Eğitim Merkezi, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği(ELDER) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinde, mesleki yeterlilik sınavlarına uygunluk açısından tam not aldı.

SAMSUN 25.10.2021, 12:03
Bora: “Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik”

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Samsun’da, envanterinin tamamını geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturduğu Teknik Eğitim Merkezi, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği(ELDER) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinde, mesleki yeterlilik sınavlarına uygunluk açısından tam not aldı.

Mesleki yetkinliğe sahip olacaklar

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre elektrik dağıtım sektörü için teknik ve meslekî alanlarda ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri belirlenmiş 7 meslek grubunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK onaylı meslek uzmanlık belgeleri almak üzere teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılacak değerlendirme işlemlerinin tümü YEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde yürütülebilecek. Elektrik dağıtım sektörü çalışanları bu mesleki uzmanlık belgeleri ile uluslararası kabul görmüş mesleki yetkinliğe ve bu yetkinliğin belgesine sahip olacaklar.

Ulusal düzeyde katkı

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Şirketimiz ulusal yeterliliklerde belirtilen mesleki bilgi ve beceriler ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş, teknik eğitim merkezinin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. Eğitim merkezimizin MYK ve ELDER iş birliği ile yürüteceği çalışmalarıyla; nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, doğru insan kaynaklı iş planlaması, işverenlerin mesleğin gerektirdiği belgeli ve nitelikli iş gücüne ulaşabilmesi ve tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim merkezimiz öncelikle kendi bölgesi olmakla birlikte diğer dağıtım şirketleri ve onların çözüm ortağı çalışanlarına da hizmet verebilecektir, bu anlamda sektöre sağlayacağı katkı da ulusal düzeyde olacaktır” diye konuştu.

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