Bocce Milli Takımı sporcuları Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı milli sporcuları 6-9 Ekim tarihlerinde Palma del Mallarco İspanya’da yapılacak Bocce Petank Gençler ve Ümitler Avrupa Şampiyonası’na günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Alaçamspor Bocce Takımı 4 kişilik Genç Milli Takımı’nın 3’ünü, 4 kişilik Ümit Milli Takımı’nın ise tamamını Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları oluşturuyor.

Rabia Nur Uznay, Demet Şahin, Büşranur Uzun ile 4 kişilik Ümit Milli Takımı’nın tamamını Selma Kalanç, Aylin Emir, Gülcan Gündoğdu ve Fatmanur Alçın’dan oluşan milli sporcular beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir nezaretinde Bocce Petank Gençler ve Ümitler Avrupa Şampiyonası’na günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Antrenör Gökhan Bozdemir, ”Sporcularımız Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları 8 kişilik Türk milli takımının 7 sporcusunu oluşturmanın gururunu yaşıyor. 2019 yılında Kamboçya da yapılan Gençler ve Kadınlar Bocce petank Dünya Şampiyonası’nda Türk milli takımının yarısını Alaçamsporlu sporcular oluşturdu. Alaçam gibi küçücük bir ilçeden son 4 yılda 10 milli sporcu çıkararak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Gençlere faydalı olmak, meslek sahibi yapmak en büyük arzumuzdur" dedi.