banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'Ekşili soslar' tarihe karışıyor...
'Ekşili soslar' tarihe karışıyor...
Araçta ekmek satışı yasaklandı mı?
Araçta ekmek satışı yasaklandı mı?
Bıruki aşiretinden Joe Biden!
Bıruki aşiretinden Joe Biden!
Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk
Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk

Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte böbrek taşı sorunun açık ameliyat yerine kapalı yöntem ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.

SAMSUN 22.01.2021, 11:56
Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte böbrek taşı sorunun açık ameliyat yerine kapalı yöntem ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.

Birçok insanın sancılı bir dönem geçirmesine neden olan böbrek taşı rahatsızlığı, gelişen teknoloji ile birlikte açık ameliyatın yerine kapalı yöntemler ile de tedavi edilebiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Opr. Dr. Ahmet Gençbay, gelişen tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Gelişen kapalı tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Ahmet Gençbay, “Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçenekleri ortaya çıktı. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en az zarar vererek maksimum taşsızlık sağlamaktır. Geçmişte açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşları son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak perkütan nefrolitotomi (PCNL), retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) ya da vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi gibi birçok alternatif metotla tedavi edilmektedir” dedi.

Tedavilerin uygulama yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Gençbay, “Hastaların doğal anatomik boşluklarını kullanarak herhangi bir kesme veya delme işlemi yapmadan böbreğe ulaşıp, taşları lazer enerjisiyle kırıyoruz. Taşları kum taneciklerine dönüştürüyoruz. Kendiliğinden rahatça düşebilecek 3 milim ve altındaki büyüklüklere kadar parçalıyoruz. Bazı hastalara ameliyatın durumuna ve taşın büyüklüğüne bağlı olarak stent konulabilir. Ki bu stent sayesinde hastalar taşlarını rahatlıkla dökebiliyor. Ertesi gün hasta taburcu olup normal hayatına dönüyor. Ameliyattan sonraki dönemde ağrı oldukça az oluyor. RIRS düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ürolojide kullanımını hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu tekniğin önemli bir avantajı da, böbreğinde doğuştan anomali (rotasyon anomalisi, at nalı böbrek, kalisiel divertikül gibi) olanlarda, obezlerde-şişmanlarda, çocuklarda, her iki böbreğinde taş olanlarda ve kanama bozukluğu olan hastalara da rahatlıkla uygulanabilmesidir” diye konuştu.

Geleneksel böbrek taşı cerrahisine göre avantajlarını da dile getiren Gençbay, şunları söyledi:

“Yeni nesil fleksibl (kıvrılabilir) üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile RIRS, taş tedavisinde önemli bir alternatif haline geldi. Günümüzde açık cerrahiye, PCNL gereksinim duyulmadan RIRS ile özellikle böbrek taşları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Endoskopik taş cerrahisindeki deneyim ile böbrek içindeki 3 santimetreye kadar olan taşlarda veya bazı özel endikasyonlarda daha büyük boyutlu taşlarda böbreğe karın duvarından delik açmaksızın, idrar kanalından girerek kıvrılabilen teleskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizlenebilmektedir.”
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12