Samsun’un Bafra ilçesinde “Bitkilerin geleceği tohumda, çocukların geleceği gülüşünde saklı” etkinliği düzenlendi.

Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde Lengerli Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında ilk önce proje koordinatörü Uzm. Dyt. Zübeyda Semiz tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muzaffer Şahin, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile odaklı bir hizmet yürütmekte ve bu hizmeti yürütürken çocuğu da bu hizmetin merkezine oturtmakta. Bizler de ekonomik olarak desteklediğimiz bu ailelerimizin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlerle bu çocuklarımızı fırsat eşitliği adı altında güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Kılıç: “Çocukların gülmesi bizim için çok önemli”

Çocukların mutluluğu için ellerinden gelen her imkanı sağladıklarının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çocuklarımızın gülmesi bizim için çok çok nemli. Çocukların üretmesi çok çok önemli. Zaman zaman okulları geziyoruz. Okul bahçelerinde yapılan faaliyetleri, öğretim alanlarını gördükçe biz de tabii ki seviniyoruz ve memnun oluyoruz, heyecan duyuyoruz. Böyle bir çalışmada çocuklarımızın yüzü daha fazla güldürecek. Onları daha fazla üretmeye teşvik edecek. Biz belediye olarak her zaman çocukları teşvik ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hikaye yarışmaları düzenliyoruz, bastırıyoruz dağıtıyoruz ama onun yanında bu tür çalışmalar bence çok daha anlamlı” diye konuştu.

“Hiçbir Türk evladı, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ihmal edilemez, ötekileştirilemez"

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Hiçbir Türk evladı, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ihmal edilemez, ötekileştirilemez. Dolayısıyla devlet, sosyal devlet olmanın gerekliliğini her zaman yerine getirir. Özellikle kişisel gelişim noktasında onların sosyoekonomik gelişimi ve hayata hazırlanması noktasında devlet üzerine düşen görevleri her zaman yapmak zorundadır. Bu da zaten Anayasamızın bize vermiş olduğu bir yükümlülüktür” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ney dinletisi, folklor gösterisi konuklardan büyük beğeni aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yalçın, “Beslenmede Hijyenin Önemi“, Dyt. Eda Koç da sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme konuşması yaptı.

Güreşte Türkiye ikincisi olan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Hanife Arza Koç’un güreş gösterisi ile devam eden etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri dağıtıldı. Konuşmacılara Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Başkan Hamit Kılıç tarafından plaket verilmesiyle etkinlik son buldu.