Bireysel sulama sistemi desteği için son başvuru tarihi 28 Şubat

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğe göre vatandaşlar başvurularını 10 Ocak-28 Şubat arasında yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre yapılacak başvurularda; 2022 yılı uygulaması başvuruları 10 Ocak- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ve başvuru sahiplerince tek proje dosyası olarak bulunulan şehrin İl Müdürlüklerine elden yapılacak. Program; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer sistem, center pivot sulama sistem kurulması, tamburlu sistem yağmurlama sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması konularını kapsayacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV haricindeki yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 1’ini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri de hibe desteği kapsamındadır. Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne başvurabilirler” dedi.