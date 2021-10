Birbirinden sevimli hayvanlar festivalin gözdesi oldu

Samsun’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde gerçekleşen festivalde alanında uzman kişiler söyleşi yaparken birbirinden sevimli hayvanlar ise festivalin gözdesi oldu.

Atakum Belediyesi, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Samsun Barosu’nun destek ve katkılarıyla hazırlanan "Samsun PetFest 2021-1. Evcil Hayvan ve Doğa Festivali" başladı. Festivalde kurulan çadırlarda hayvanlar için giysi, barınma ve yemek alanlarında satışlar yapılıyor. Bir yandan çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler devam ederken bir yanda ise alanında uzman kişiler söyleşi gerçekleştirerek evcil hayvan sahiplerine önerilerde bulunuyor. Festivalin vazgeçilmezi can dostlar ise çocukların ilgi odağı oldu.

Sokak hayvanları gönülleri de festivalde stant kurdu. Canik Doğa Sporları Derneği Başkanı Yasin Karaahmet, "Yaklaşık 2 yıldır sokak hayvanlarının beslemesini ve bakımını yapıyoruz. Samsun genelinde yaralı, atıl hayvanların her türlü beslenmesini, onların kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda bize destek olan gönül dostlarına teşekkür ediyoruz. Çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bir tane sokakta hayvanın atıl kalması, aç kalması iyi bir şey değil. Onun için bir kap mama koymak çok daha güzel olur. Biz mücadelemizi veriyoruz. Yaklaşık 150 gönüllümüz var. Aktif olarak 20 kişilik bir gönüllü ile her hafta sahada bu hayvanları besliyoruz. 600’e yakın köpek besliyoruz. 35’e yakında kedi besliyoruz. Bize bu konuda çok fazla destek gelmiyor. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Biz sokak hayvanlarını besliyoruz diye geldik buraya ve insanların bunu görmesini istiyoruz” dedi.

Evcil hayvanlarını getiren vatandaşlar ise festivalin güzel olduğunu, kedi ve köpeklerinin çok eğlendiklerini belirttiler.