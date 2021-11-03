Samsun Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, "Bir kişinin organları, bazen 5 bazen de 7 kişiye umut oluyor. Lütfen siz de yaşarken organınızı bağışlayın. 100 beyin ölümünün ABD ve İspanya’da 90’ı, bizde ise 20’si bağışlanıyor" dedi.

Liv Hospital Organ Bağışı Haftası dolayısıyla “Organ Bağışı Bilinçlendirme Etkinliği” gerçekleştirdi. Etkinlikte Samsun Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak sunumda bulundu. Hastanede organ bağışına dikkat çekmek için bir organ bağışı standı kuruldu. Etkinlik sırasında bazı hastane misafirleri ve çalışanları da organ bağışında bulundu.

Etkinlikte Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz, Liv Hospital Anestezi Kliniği’nden Organ Doku Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Özen Demirbilek, Samsun Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’nden gelen ekipler tarafından organ bağışının önemine vurgu yapıldı; bilgilendirmelerde bulunuldu.

Organ bağışının önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mehmet Kazak, “Organ bekleyen insanlarımızın organa kavuşması için devletimiz bizim yanımızda. Helikopteriyle, ambulansıyla, uçağıyla, gerçekten elinden geleni yapıyor. Yıllardır organ bekleyen hastalarımız var. Burada iş bizlere düşüyor. Organ bağışı için farkındalığı artırarak bağış sayısını artırmamız gerekiyor. Organ yetmezliği nedeniyle donör bekleme sırasında bulunanlar arasında zenginlik fakirlik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmiyor. Sadece sizin doku ve kan uyumunuza göre puanlama sistemi sonucunda bu organlar dağıtılıyor. Samsun ve Karadeniz Bölgesi organ naklinde çok başarılı işlemler yapıyor. Sadece geçen sene Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kadavradan 38 nakil yapıldı. Belki birkaç saat içinde mezara girecek organlar birilerine umut oldu. Hayatlar kurtardı. Bir kişinin organları, bazen 5 bazen de 7 kişiye umut oluyor. Lütfen siz de yaşarken organınızı bağışlayın. 100 beyin ölümünün ABD ve İspanya’da 90’ı, bizde ise 20’si bağışlanıyor. Biz bu sayıyı artırabilirsek hastalara daha çok umut olunacak. Bu bilinçlendirme etkinliği bu açıdan çok önemli, organ bağışı ile ilgili yapılan bu tür etkinlikler toplumumuzun farkındalığını artıracaktır. Bizlere eğitim verme olanağı sağlayan Liv Hospital ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir ise “Maalesef ülkemizde her yıl binlerce kişi organ bağışı beklerken hayatını kaybediyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası vesilesiyle tedavisi yalnızca doku ve organ nakli ile mümkün olan hastalarımızın farkında olalım. Unutmayalım, her bağış, yeni bir hayattır. Böyle güzel bir farkındalık etkinliği düzenleyen Liv Hospital Samsun’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.