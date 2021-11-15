‘Bilmece’ sorununu Büyükşehir çözdü

İlçelerin altyapı problemlerine neşter vuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım’ın en uzak mahallesi olan Bilmece’nin yıllardır süren yol sorununu çözdü. Toprak yol, genişletilip sathi kaplamayla iyileştirildi.

İlkadım ilçesinin kırsal mahallelerindeki ulaşım ve içme suyu sorunlarına yönelik yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine 30 km uzaklıktaki Bilmece Mahallesi yolunda çalışma gerçekleştirdi. Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla 200 kişilik nüfusuyla ilçenin kalabalık mahallelerinden Bilmece’nin yol sorununu ortadan kaldırdı. 7.2 kilometrelik kısım genişletilerek A tipi sathi kaplamayla yolun konforunu artıran ekipler, kalan 3.5 kilometrelik güzergahtaki yatırımı ise 2022 yılında tamamlayacak.

Yollarının yapılmasıyla çamurdan ve tozdan kurtulan mahalle sakinleri, rahata kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e dua eden vatandaşlardan Yaşar Özgür, havaalanı gibi yola sahip olduklarını söyledi. Özgür, “Bu yapılan yol değil havaalanı. İki araba yan yana geçemiyordu. Yol böyle olur. Çalışmalar sırasında yetkililer her gün gelip ilgilendi. Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den Allah razı olsun” diye konuştu.

Mahalle yolunun yapılmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Dursun Melek, “65 yaşındayım. Yolumuzda araçlar çamurdan gidemiyordu. Çok çileler çektik. Bize bu hizmeti getiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Bilmece Mahallesi Muhtar Erdal Özgür de, “Yolumuz hiç yoktu. Vatandaş olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Büyükşehir Belediyesinin gelişiyle yolumuz olduğunu gördük. Bu yol sadece Bilmece mahallesine ait değil. Birçok mahalleyi de birbirine bağlıyor. O yüzden yapılmasında başkanımız Mustafa Demir’in çok büyük emeği var. Kendisi gelip gördü ve inceleme yaptı. Gerçekten ihtiyaç olduğunu görünce hizmeti getirdi. 1 yıl süren çalışmayla bu hale geldi” ifadelerini kullandı.