banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çelik çatı montajı devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından genç nesle bilimi sevdirmek için yapımı devam eden Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin betonarme imalatları bitirildi, çelik çatı montaj işlemi devam ediyor.

SAMSUN 10.07.2021, 16:49
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çelik çatı montajı devam ediyor
banner502

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından genç nesle bilimi sevdirmek için yapımı devam eden Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin betonarme imalatları bitirildi, çelik çatı montaj işlemi devam ediyor.

Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde yaklaşık 11 bin m2’lik alanda 7 bin 500 m2 inşaat alanına sahip olan Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin zemin stabilizasyon işi 2016 yılında tamamlanmıştı. İnşaatın hali hazırda betonarme imalatları bitirildi, çelik çatı montaj işleri ise devam ediyor.

Projenin amacı; yeni yetişen nesle bilimi sevdirmek ve kolay öğrenmesi için fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılacağı laboratuvar ortamları oluşturulacak ve buranın daha verimli olmasını sağlayacak eğitimler yer alacak. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu, yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı bulunacak.

55 milyon TL bedelli projenin inşaat işleminin yarıdan fazlası tamamlandı.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501