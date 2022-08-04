’Bilim Samsun’ TEKNOFEST’e yetişecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ’Bilim Samsun Projesi’nin yüzde 85’i tamamlandı. Kente yeni bir yaşam alanı kazandıracak projenin TEKONOFEST’e kadar tamamlanması planlanıyor.

30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST öncesinde birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlere yeni ufuklar açacak teknoloji ve bilim merkezlerini tamamlıyor. Bu projelerden biri olan Bilim Samsun inşaatının da yüzde 85’i tamamlandı. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarının yer aldığı proje, bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençler için özel olarak tasarlandı. Toplam 24 bin metrekare alanda inşa edilen merkez kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

“Biz gençlerin bir şeyler üretebilmesi için böyle alanlara ihtiyaç var"

Projenin tamamlanacak olmasında gençlerde büyük heyecan duyuyor. Üniversite öğrencisi Gamze Emir, “Biz gençlerin bir şeyler üretebilmesi için böyle alanlara ihtiyaç var. Deneyler yapabileceğimiz, araştırmalar yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz bu tarz merkezler çok değerli. Gençleri düşünen, bizi geleceğe taşıyacak bu projeler için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Heyecanla tamamlanıp hizmete girmesini bekliyoruz”

Üniversite öğrencisi Hande Cevher Küçük de “Çok güzel düşünülmüş bir proje. Böyle mekanlar arttıkça bizler de daha fazla bilime ilgi duyarız. Heyecanla tamamlanıp hizmete girmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Bilim Samsun’da her türlü ayrıntı ayrı ayrı tasarlandı. Çocuklar ve gençler farklı ufka sahip olacak merkezde matematik, astronomi, uzay ve havacılık, teknoloji, üretim, dene yap, tarım, tasarım ve doğa atölyeleri yer alacak. Bunun dışında merkezde yönetici ve öğretmen odaları ve sergi alanları bulunacak.